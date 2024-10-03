В Дании подросткам, обвиняемым во взрывах под посольством Израиля, избрали меру пресечения

В четверг, 3 октября, двум шведским подросткам были предъявлены обвинения в хранении пяти ручных гранат и подрыве двух из них на крыше возле посольства Израиля в Копенгагене, после чего их взяли под стражу.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".

Полиция сообщила, их будут держать под стражей до 30 октября.

Как сообщалось, подростков в возрасте 16 и 19 лет задержали в среду, 2 октября, в поезде на главном железнодорожном вокзале Копенгагена.

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Агентство отметило, что они не признали себя виновными во время предварительного допроса 3 октября в городском суде Копенгагена.

Два взрыва под посольством Израиля – примерно в 100 метрах от здания – произошли предыдущей ночью около 03:20, вскоре после масштабной ракетной атаки Ирана против Израиля. В результате инцидента никто не пострадал.

Поздно утром стало известно о масштабной операции полиции на центральном железнодорожном вокзале Копенгагена. Вскоре после того объявили, что в поезде задержали двух подозреваемых в причастности к взрывам под посольством, а всего задержаны три человека.