Спецслужби Швеції: За нападами на посольства Ізраїлю в Стокгольмі і Копенгагені може стояти Іран

Шведська розвідувальна служба Sapo не виключає, що за нещодавніми нападами на посольства Ізраїлю в Стокгольмі і Копенгагені може стояти Іран.

Про це заявив глава оперативного відділу спецслужби Фредрік Халльстрьом, якого цитує Aftonbladet, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, це "об'єктивна гіпотеза", що Іран може бути причетний до атак.

Водночас представник спецслужби додав, що це швидше припущення, ніж реальне знання.

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Своєю чергою в шведській поліції відмовились говорити, чи є якийсь зв’язок між нападами у Стокгольмі і Копенгагені.

"Ми не будемо сьогодні більше говорити про розслідування. Ми хочемо мати найкращі умови для того, щоб розслідування досягло своєї мети і було успішним", – каже голова Національного оперативного управління поліції Йохан Олссон.

Він додав, що правоохоронці налаштовані оптимістично щодо шансів розкрити цей злочин.

Поліція каже, що вони добре співпрацюють з Данією, обмінюючись інформацією в режимі реального часу і підтримуючи розслідування обох інцидентів.

Фредрік Халльстрьом також зазначив, що інцидент підтверджує необхідність підтримувати високий рівень терористичної загрози, навіть якщо він наразі не розслідується як терористичний злочин.

"Неспокійний світ навколо нас і ескалація, що відбувається на Близькому Сході, знову дають про себе знати і продовжують впливати на безпеку Швеції", – наголосив він.

Нагадаємо, у вівторок біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі сталася стрілянина.

Наступного дня у Копенгагені пролунали два вибухи біля посольства Ізраїлю, ймовірно, на тлі вечірньої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю у відповідь на операцію проти "Хезболли" у Лівані.

Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вибухах.