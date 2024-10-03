Спецслужбы Швеции: За нападениями на посольства Израиля в Стокгольме и Копенгагене может стоять Иран

Шведская разведывательная служба Sapo не исключает, что за недавними нападениями на посольства Израиля в Стокгольме и Копенгагене может стоять Иран.

Об этом заявил глава оперативного отдела спецслужбы Фредрик Халльстрём, которого цитирует Aftonbladet, сообщает "Европейская правда".

По его словам, это "объективная гипотеза", что Иран может быть причастен к атакам.

В то же время представитель спецслужбы добавил, что это скорее предположение, чем реальное знание.

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В свою очередь в шведской полиции отказались говорить, есть ли какая-то связь между нападениями в Стокгольме и Копенгагене.

"Мы не будем сегодня больше говорить о расследовании. Мы хотим иметь лучшие условия для того, чтобы расследование достигло своей цели и было успешным", – говорит глава Национального оперативного управления полиции Йохан Олссон.

Он добавил, что правоохранители настроены оптимистично относительно шансов раскрыть это преступление.

Полиция говорит, что они хорошо сотрудничают с Данией, обмениваясь информацией в режиме реального времени и поддерживая расследование обоих инцидентов.

Фредрик Халльстрём также отметил, что инцидент подтверждает необходимость поддерживать высокий уровень террористической угрозы, даже если он пока не расследуется как террористическое преступление.

"Неспокойный мир вокруг нас и эскалация, происходящая на Ближнем Востоке, снова дают о себе знать и продолжают влиять на безопасность Швеции", – подчеркнул он.

Напомним, во вторник возле посольства Израиля в Стокгольме произошла стрельба.

На следующий день в Копенгагене прогремели два взрыва возле посольства Израиля, вероятно, на фоне вечерней ракетной атаки Ирана против Израиля в ответ на операцию против "Хезболлы" в Ливане.

Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали трех подозреваемых во взрывах.