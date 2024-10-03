Німецька "подруга Путіна" хоче з ним переговорів і звинувачує в усьому США

Лідерка німецької ультралівої партії BSW Сара Вагенкнехт заявила про необхідність переговорів із господарем Кремля Владіміром Путіним і назвала американських політиків "воєнними злочинцями".

Таке "подруга Путіна" сказала на мітингу "Ніколи більше війні" (Nie wieder Krieg) у Берліні в четвер, 3 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

Вагенкнехт почала з того, що назвала міністерку закордонних справ ФРН Анналену Бербок – яка недавно критикувала проросійські погляди глави BSW – загрозою для безпеки Німеччини, бо вона нібито хоче "втягнути" німців у війну.

Також "подруга Путіна" розкритикувала нібито "подвійні стандарти" західних політиків, які називають хазяїна Кремля воєнним злочинцем.

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"Якщо Путін – злочинець, то як щодо всіх американських політиків, які були відповідальні за багато воєн в останні роки?.. Мене дуже дратує, коли нам завжди розповідають про високу мораль і про те, що ми не повинні розмовляти з Путіним з моральних міркувань", – додала вона.

Принагідно ультраправа політикиня звинуватила німецький уряд у тому, що він сліпо слідує за тим, що говорить хтось у Вашингтоні.

"Ми знову стоїмо перед перспективою розміщення американських ракет середньої дальності в Німеччині. Боже мій, це безумство. Ми не повинні йти далі в цьому напрямку. Те, що відбувається, до біса небезпечно", – стверджує Вагенкнехт.

Насамкінець вона запропонувала сформувати "батальйон розпалювачів війни" з німецьких політиків, який би воював в Україні – серед іншого, вона згадала представницю Вільної демократичної партії, євродепутатку Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, відому проукраїнською позицією.

За даними поліції, в акції "Ніколи більше війні", яка відбулась у Берліні під гаслами "Дипломати замість гранат" та "Зупиніть війну зараз – жодних поставок зброї в Україну", взяли участь менше 10 тисяч людей.

Вагенкнехт уже тривалий час називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Недавно вона запропонувала свій "мирний план": Захід припинить поставки зброї Україні, якщо глава РФ "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

Також її BSW вимагає включити у коаліційні угоди в трьох східних землях Німеччини, де партія отримала непогані результати, пункти про дипломатичне врегулювання війни в Україні та непідтримку розміщення американських ракет.