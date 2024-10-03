Немецкая "подруга Путина" хочет с ним переговоров и обвиняет во всем США

Лидер немецкой ультраправой партии BSW Сара Вагенкнехт заявила о необходимости переговоров с хозяином Кремля Владимиром Путиным и назвала американских политиков "военными преступниками".

Такое "подруга Путина" сказала на митинге "Никогда больше войне" (Nie wieder Krieg) в Берлине в четверг, 3 октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

Вагенкнехт начала с того, что назвала министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок – которая недавно критиковала пророссийские взгляды главы BSW – угрозой для безопасности Германии, потому что она якобы хочет "втянуть" немцев в войну.

Также "подруга Путина" раскритиковала якобы "двойные стандарты" западных политиков, которые называют хозяина Кремля военным преступником.

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"Если Путин – преступник, то как насчет всех американских политиков, которые были ответственны за многие войны в последние годы? Меня очень раздражает, когда нам всегда рассказывают о высокой морали и о том, что мы не должны разговаривать с Путиным по моральным соображениям", – добавила она.

Попутно ультраправый политик обвинила немецкое правительство в том, что оно слепо следует за тем, что говорит кто-то в Вашингтоне.

"Мы снова стоим перед перспективой размещения американских ракет средней дальности в Германии. Боже мой, это безумие. Мы не должны идти дальше в этом направлении. То, что происходит, чертовски опасно", – утверждает Вагенкнехт.

В конце она предложила сформировать "батальон разжигателей войны" из немецких политиков, который бы воевал в Украине – среди прочего, она упомянула представительницу Свободной демократической партии, евродепутата Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, известную проукраинской позицией.

По данным полиции, в акции "Никогда больше войне", которая состоялась в Берлине под лозунгами "Дипломаты вместо гранат" и "Остановите войну сейчас – никаких поставок оружия в Украину", приняли участие менее 10 тысяч человек.

Вагенкнехт уже длительное время называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов. Недавно она предложила свой "мирный план": Запад прекратит поставки оружия Украине, если глава РФ "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

Также ее BSW требует включить в коалиционные соглашения в трех восточных землях Германии, где партия получила неплохие результаты, пункты о дипломатическом урегулировании войны в Украине и неподдержку размещения американских ракет.