Стефанишина: Украина готовит дорожные карты по главам переговоров о вступлении с ЕС

Правительство Украины положительно оценивает отчет Европейской комиссии о расширении и готовится до конца года представить дорожные карты по нескольким главам переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом в эфире телемарафона в четверг, 31 октября, рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда".

Стефанишина напомнила, что Еврокомиссия в своем отчете рекомендовала "быстро, в начале 2025 года, прийти к открытию" переговорных кластеров по вступлению в ЕС.

"Безусловно, есть какие-то пожелания или беспокойство. Они объективно отражены в отчете, но в целом картина достаточно позитивная. Мы достигли того эффекта, которого мы хотели", – считает она.

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Вице-премьер выразила надежду, что во время следующих раундов переговоров Украина и Евросоюз "найдут понимание и дорожные карты по тем вопросам, которые требуют совместной работы".

"В частности, до конца года мы представим дорожные карты по утверждению верховенства права, функционирования демократических институтов, реформы государственного управления", – анонсировала Стефанишина.

Переговоры о вступлении новых государств-членов в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в 6 кластеров, которые открываются поочередно.

Ранее вице-премьер Стефанишина говорила, что ожидает открытия двух кластеров в первой половине 2025 года.

Подробнее о последнем отчете Еврокомиссии по расширению читайте в статье "ЕвроПравды".