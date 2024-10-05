В Дании предъявили обвинения двум парням из Швеции из-за взрывов возле посольства Израиля

Двум юношам из Швеции, которых задержали по подозрению в причастности к взрывам неподалеку от посольства Израиля, предъявили обвинения в террористических действиях.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Задержанным 2 октября 16-летнему и 19-летнему парням из Швеции предъявили обвинения по разделу уголовного кодекса, касающегося терроризма.

Полиция Копенгагена подтвердила, что действия юношей скорее всего были направлены именно против посольства Израиля.

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Их обвиняют в хранении пяти ручных гранат и подрыве двух из них вблизи израильского посольства.

Также стало известно, что оба уже попадали в поле зрения шведской полиции из-за мелких правонарушений.

Правоохранители также проверяют связь между этим инцидентом и стрельбой возле посольства Израиля в Стокгольме.

Напомним, два взрыва возле посольства Израиля в Копенгагене – примерно в 100 метрах от здания – произошли ночью сразу после масштабной ракетной атаки Ирана против Израиля 1 октября. В результате инцидента никто не пострадал.

Утром стало известно о масштабной операции полиции на центральном железнодорожном вокзале Копенгагена. Вскоре после того объявили, что в поезде задержали двух подозреваемых в причастности к взрывам.

Суд избрал ребятам меру пресечения в виде содержания под стражей на 4 недели.