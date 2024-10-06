Макрон провел разговор с премьером Израиля в канун годовщины нападения ХАМАС

Президент Франции Эмманюэль Марон в воскресенье провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху – на фоне усиления напряжения на Ближнем Востоке и годовщины нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом объявил Елисейский дворец.

В коммюнике отметили, что Макрон и Нетаньяху имели разговор о ситуации на Ближнем Востоке, и он был "абсолютно искренним и с уважением к дружбе между Францией и Израилем".

"Лидеры признают существующие разногласия во взглядах, как и их стремление быть хорошо понятыми друг другом", – отметили в коммюнике.

Реклама:

Разговор состоялся вскоре после того, как Макрон высказался за приостановление поставок Израилю оружия для продолжения операции в секторе Газа, а Нетаньяху остро отреагировал на его заявление.

Макрон в связи с годовщиной масштабного нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября выразил солидарность с народом Израиля, но также сказал Нетаньяху, что, по его мнению, пришло время прекратить огонь.

Как сообщалось, во многих городах в эти выходные прошли пропалестинские акции. В Риме шествие переросло в столкновения с полицией.

В Берлине и Лондоне параллельно проходили произраильское и пропалестинское шествие; в столице Соединенного Королевства во время события задержали 17 человек.

В последние дни правоохранители в Германии усилили бдительность из-за приближения годовщины нападения группировки ХАМАС на Израиль.