Фасад парламента Финляндии продолжают отчищать от краски экоактивистов

Работы по очистке колоннады парламента Финляндии будут продолжаться в понедельник и, как ожидается, завершатся до среды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Фасад очищают высокотемпературной паровой мойкой в соответствии с рекомендацией Музейного ведомства, которое занимается вопросами охраны культурного наследия.

Для очистки швов также используется сильное щелочное моющее средство. Сообщается, что оно биоразлагаемое и разбавляется в процессе очистки таким образом, что не вредит окружающей среде.

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Напомним, активисты распылили красную краску на колонны парламента в Хельсинки в сентябре, протестуя против добычи торфа.

Колонны финского парламента в сентябре фото Jaana Kankaanpää

Акцию организовали несколько организаций. По словам активистов, краска была водорастворимой, однако она впиталась в пористую поверхность здания, например, в швы на колоннах.

В Британии климатических активисток, которые облили супом "Подсолнухи" Ван Гога в Лондоне, приговорили к тюрьме. Их единомышленники после того повторили акцию.