Генсек НАТО у річницю нападу ХАМАС привітав зусилля союзників задля припинення конфлікту

Генсек НАТО Марк Рютте у день річниці нападу ХАМАС на Ізраїль привітав зусилля членів Альянсу, спрямовані на припинення вогню.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

Рютте приєднався до низки західних політиків і посадовців у зв’язку з першою річницею терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль.

"Рік потому, 7 жовтня, мої думки з народом Ізраїлю, з сім'ями жертв і заручників, захоплених ХАМАС. Я вітаю зусилля членів Альянсу, спрямовані на припинення вогню, безумовне звільнення усіх заручників і припинення конфлікту", – написав він.

One year on from October 7, my thoughts are with the people of #Israel, with the families of the victims and hostages taken by Hamas. I welcome efforts by Allies to bring about a ceasefire, the unconditional release of all hostages, and an end to the conflict.