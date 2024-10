Генсек НАТО в годовщину нападения ХАМАС приветствовал усилия союзников для прекращения конфликта

Генсек НАТО Марк Рютте в день годовщины нападения ХАМАС на Израиль приветствовал усилия членов Альянса, направленные на прекращение огня.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Рютте присоединился к ряду западных политиков и чиновников в связи с первой годовщиной террористической атаки ХАМАС на Израиль.

"Год спустя, 7 октября, мои мысли с народом Израиля, с семьями жертв и заложников, захваченных ХАМАС. Я приветствую усилия членов Альянса, направленные на прекращение огня, безусловное освобождение всех заложников и прекращение конфликта", – написал он.

Реклама:

One year on from October 7, my thoughts are with the people of #Israel, with the families of the victims and hostages taken by Hamas. I welcome efforts by Allies to bring about a ceasefire, the unconditional release of all hostages, and an end to the conflict.