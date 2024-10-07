Генсек НАТО в годовщину нападения ХАМАС приветствовал усилия союзников для прекращения конфликта

Генсек НАТО Марк Рютте в день годовщины нападения ХАМАС на Израиль приветствовал усилия членов Альянса, направленные на прекращение огня.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Рютте присоединился к ряду западных политиков и чиновников в связи с первой годовщиной террористической атаки ХАМАС на Израиль.

"Год спустя, 7 октября, мои мысли с народом Израиля, с семьями жертв и заложников, захваченных ХАМАС. Я приветствую усилия членов Альянса, направленные на прекращение огня, безусловное освобождение всех заложников и прекращение конфликта", – написал он.

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One year on from October 7, my thoughts are with the people of #Israel, with the families of the victims and hostages taken by Hamas. I welcome efforts by Allies to bring about a ceasefire, the unconditional release of all hostages, and an end to the conflict. – Mark Rutte (@SecGenNATO) October 7, 2024

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в годовщину нападения призвала к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению заложников и к прекращению конфликта в регионе.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "мерзкой" ненависть, которая была направлена на евреев и мусульман после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлением в связи с годовщиной нападения группировки ХАМАС на Израиль, отметив, что "боль остается такой же острой".