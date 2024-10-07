СМИ: В Финляндии арестовали мошенников, которые украли у жителей Норвегии, по меньшей мере, 1 млн евро

Норвежская полиция расследует дело о масштабном мошенничестве с участием возможного "колл-центра", который действует в Финляндии и подозревается в обмане норвежских стариков на, по меньшей мере, 1 млн евро.

Об этом сообщила газета VG, передает "Европейская правда".

По данным газеты, в связи с расследованием в Финляндии и Норвегии был осуществлен ряд арестов.

В Финляндии еще в марте арестовали трех человек, а в июне – еще 17, часть арестованных – граждане Норвегии.

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В среду на прошлой неделе в Окружном суде Осло были арестованы четверо норвежцев в возрасте около двадцати лет, которым было предъявлено обвинение в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.

Прокурор, с которым пообщались журналисты, не сообщил, находятся ли задержанные до сих пор под стражей в полиции.

По его словам, "колл-центр" звонил норвежцам, представляясь сотрудниками полиции или банка.

Мошенники заявляли, что человек стал жертвой "взлома" и уверяли, что переведут его средства в "безопасное место", если он предоставит им свои банковские реквизиты.

Если ответчик предоставил коды, его банковский счет был бы опустошен.

Журналисты отметили, что норвежская полиция пока не имеет четкого представления о том, сколько жертв удалось обмануть подозреваемой мошеннической группировке.

По данным газеты, в начале этого года финская полиция подсчитала, что мошенники похитили около 1 млн евро.

По крайней мере некоторые из арестованных полицией – молодые люди в возрасте около 20 лет.

В Испании недавно задержали группу телефонных мошенников, которая обманула десятки финских пенсионеров и выманила у них более 320 тысяч евро.

Перед тем британская полиция заявила о разоблачении крупной онлайн-платформы, которая помогала мошенникам со всего мира выманивать данные у пользователей через фишинговые сайты.

В сентябре в словацком городе Превидза полиция расследовала случай мошенничества в отношении 62-летней женщины, которую заставили отдать свои и дочери сбережения на сумму 100 тысяч евро.