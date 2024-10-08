У Данії затримали підозрюваних у новому вибуху поблизу посольства Ізраїлю, одному 12 років

Поліція Данії затримала двох підозрюваних у причетності до гучного вибуху, що стався в ніч на 7 жовтня неподалік від посольства Ізраїлю, обоє – неповнолітні хлопці.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Поліція Копенгагена оголосила про затримання можливих винуватців гучного вибуху у районі неподалік посольства Ізраїлю.

Це 12-річний і 17-річний громадяни Данії. Як вважають, вони могли використати дуже потужну петарду. Хлопцям загрожують звинувачення у підпалі.

Реклама:

Steven Knap, Ritzau Scanpix

У ці години суд обирає запобіжний захід для 17-річного юнака, слухання йдуть за закритими дверима.

12-річному хлопцю не загрожує кримінальне звинувачення, оскільки у Данії кримінальна відповідальність можлива з 15 років.

Вибух, що стався в ніч на 7 жовтня, серйозно пошкодив вхідну зону будинку. Варто зазначити, що він стався на чималій відстані від посольства Ізраїлю, але в тому ж районі, що й попередній гучний інцидент з гранатами.

Місце інциденту відносно розташування посольства Ізраїлю, DR

Нагадаємо, попереднього тижня приблизно за сотню метрів від посольства Ізраїлю підірвали дві ручні гранати. Це сталося вночі після масштабної атаки Ірану проти Ізраїлю. Того ж дня поліція затримала підозрюваних вже у потязі, коли вони готувались залишити Копенгаген. Підозрювані виявились хлопцями зі Швеції, обом висунули звинувачення терористичного характеру.

Поліція з’ясовує, наскільки цей випадок вписується у системну проблему, що посилилася влітку 2024 року – вербування шведських підлітків злочинними організаціями для різних завдань у Копенгагені.