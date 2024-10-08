У Данії затримали підозрюваних у новому вибуху поблизу посольства Ізраїлю, одному 12 років
Новини — Вівторок, 8 жовтня 2024, 13:34 —
Поліція Данії затримала двох підозрюваних у причетності до гучного вибуху, що стався в ніч на 7 жовтня неподалік від посольства Ізраїлю, обоє – неповнолітні хлопці.
Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".
Поліція Копенгагена оголосила про затримання можливих винуватців гучного вибуху у районі неподалік посольства Ізраїлю.
Це 12-річний і 17-річний громадяни Данії. Як вважають, вони могли використати дуже потужну петарду. Хлопцям загрожують звинувачення у підпалі.
У ці години суд обирає запобіжний захід для 17-річного юнака, слухання йдуть за закритими дверима.
12-річному хлопцю не загрожує кримінальне звинувачення, оскільки у Данії кримінальна відповідальність можлива з 15 років.
Вибух, що стався в ніч на 7 жовтня, серйозно пошкодив вхідну зону будинку. Варто зазначити, що він стався на чималій відстані від посольства Ізраїлю, але в тому ж районі, що й попередній гучний інцидент з гранатами.
Нагадаємо, попереднього тижня приблизно за сотню метрів від посольства Ізраїлю підірвали дві ручні гранати. Це сталося вночі після масштабної атаки Ірану проти Ізраїлю. Того ж дня поліція затримала підозрюваних вже у потязі, коли вони готувались залишити Копенгаген. Підозрювані виявились хлопцями зі Швеції, обом висунули звинувачення терористичного характеру.
Поліція з’ясовує, наскільки цей випадок вписується у системну проблему, що посилилася влітку 2024 року – вербування шведських підлітків злочинними організаціями для різних завдань у Копенгагені.