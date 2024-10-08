В Дании задержали подозреваемых в новом взрыве возле посольства Израиля, одному 12 лет

Полиция Дании задержала двух подозреваемых в причастности к громкому взрыву, произошедшему в ночь на 7 октября неподалеку от посольства Израиля, оба – несовершеннолетние.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Полиция Копенгагена объявила о задержании возможных виновников громкого взрыва в районе неподалеку от посольства Израиля.

Это 12-летний и 17-летний граждане Дании. Как считают, они могли использовать очень мощную петарду. Подросткам грозят обвинения в поджоге.

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Steven Knap, Ritzau Scanpix

В эти часы суд избирает меру пресечения для 17-летнего юноши, слушания идут за закрытыми дверями.

12-летнему мальчику не грозит уголовное обвинение, поскольку в Дании уголовная ответственность возможна с 15 лет.

Взрыв, произошедший в ночь на 7 октября, серьезно повредил входную зону дома. Стоит отметить, что он произошел на немалом расстоянии от посольства Израиля, но в том же районе, что и предыдущий громкий инцидент с гранатами.

Место инцидента относительно расположения посольства Израиля, DR

Напомним, на предыдущей неделе примерно в сотне метров от посольства Израиля взорвали две ручные гранаты. Это произошло ночью после масштабной атаки Ирана против Израиля. В тот же день полиция задержала подозреваемых уже в поезде, когда они готовились покинуть Копенгаген. Подозреваемые оказались подростками из Швеции, обоим предъявили обвинения террористического характера.

Полиция выясняет, насколько этот случай вписывается в системную проблему, которая усилилась летом 2024 года – вербовка шведских подростков преступными организациями для различных задач в Копенгагене.