В Латвии провели операцию по перехвату нелегальных мигрантов

Во вторник, 8 октября, государственная полиция Латвии вместе с пограничниками провели под городом Айзкраукле операцию по перехвату нелегальных мигрантов и их перевозчиков.

Об этом сообщило Delfi, передает "Европейская правда".

Правоохранители рассказали, что для этого перевозчики использовали автомобиль, стилизованный под полицейский транспорт.

Фото: Delfi

В полиции также отметили, что в результате операции задержаны десятки нелегальных мигрантов, которые незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

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Сейчас из-за плана перехвата частично заблокировано движение в Айзкраукльском крае.

Сейчас, как отметило издание, полиция ищет одного перевозчика, который сбежал.

Фото: Delfi

Накануне сообщалось, что в Латвии задержали жителя страны, который через Telegram организовал перевозку мигрантов от пограничной территории в Ригу.

Как известно, в июле Латвия закончила строительство забора на границе с Беларусью протяженностью почти 145 километров. Кроме того, страна усилила контроль на границе за товарами из РФ и Беларуси.

В августе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет препятствовать попасть в ЕС заинтересованным в этом мигрантам, и дал понять, что это его ответ на санкции.