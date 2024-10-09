У Німеччині поліція розігнала пропалестинський табір перед візитом Грети Тунберг

У Німеччині поліція міста Дортмунд розігнала пропалестинський протестний табір - інформація з’явилась після того, як шведська активістка Грета Тунберг пообіцяла відвідати його.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як зазначили в поліції Дортмунда, рішення було прийнято через побоювання, що Тунберг є "потенційно агресивною".

Правоохоронці побоювались, що участь Тунберг в демонстрації могла призвести до того, що в ній взяло б участь більше людей, ніж було спочатку дозволено.

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За повідомленням поліції, табір, який проіснував кілька місяців, був розігнаний мирно, Тунберг так і не з'явилась.

Нещодавно Тунберг з’явилась на пропалестинській акції у Берліні, під час якої в поліцейських кидали пляшки і нападали на журналістів.

В останні місяці Тунберг неодноразово висловлювала свою солідарність з палестинцями і звинувачувала Ізраїль у геноциді.

На початку вересня Тунберг двічі затримували на пропалестинських акціях.

Вона також протестувала проти участі ізраїльської представниці на цьогорічному Євробаченні у Мальме.