В Германии полиция разогнала пропалестинский лагерь перед визитом Греты Тунберг



В Германии полиция города Дортмунд разогнала пропалестинский протестный лагерь – информация появилась после того, как шведская активистка Грета Тунберг пообещала посетить его.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как отметили в полиции Дортмунда, решение было принято из-за опасений, что Тунберг является "потенциально агрессивной".

Правоохранители опасались, что участие Тунберг в демонстрации могло привести к тому, что в ней приняло бы участие больше людей, чем было изначально разрешено.

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По сообщению полиции, лагерь, который просуществовал несколько месяцев, был разогнан мирно, Тунберг так и не появилась.

Недавно Тунберг появилась на пропалестинской акции в Берлине, во время которой в полицейских бросали бутылки и нападали на журналистов.

В последние месяцы Тунберг неоднократно выражала свою солидарность с палестинцами и обвиняла Израиль в геноциде.

В начале сентября Тунберг дважды задерживали на пропалестинских акциях.

Она также протестовала против участия израильской представительницы на нынешнем Евровидении в Мальме.