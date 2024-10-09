В Германии полиция разогнала пропалестинский лагерь перед визитом Греты Тунберг
В Германии полиция города Дортмунд разогнала пропалестинский протестный лагерь – информация появилась после того, как шведская активистка Грета Тунберг пообещала посетить его.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Как отметили в полиции Дортмунда, решение было принято из-за опасений, что Тунберг является "потенциально агрессивной".
Правоохранители опасались, что участие Тунберг в демонстрации могло привести к тому, что в ней приняло бы участие больше людей, чем было изначально разрешено.
По сообщению полиции, лагерь, который просуществовал несколько месяцев, был разогнан мирно, Тунберг так и не появилась.
Недавно Тунберг появилась на пропалестинской акции в Берлине, во время которой в полицейских бросали бутылки и нападали на журналистов.
В последние месяцы Тунберг неоднократно выражала свою солидарность с палестинцами и обвиняла Израиль в геноциде.
В начале сентября Тунберг дважды задерживали на пропалестинских акциях.
Она также протестовала против участия израильской представительницы на нынешнем Евровидении в Мальме.