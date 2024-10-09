В Латвии говорят, что чиновники Беларуси координируют нелегальную миграцию
Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс заявил, что нелегальная миграция координируется белорусскими должностными лицами.
Заявление главы ведомства приводит LSM, сообщает "Европейская правда".
Его слова касались масштабной операции латвийских полицейских и пограничников, которые во вторник задержали 46 мигрантов и двух перевозчиков.
"Без ведома белорусских чиновников и без их внимания было бы невозможно, чтобы такое количество людей приехало, осталось и незаконно пересекло границу Беларуси незамеченным", – сказал Пуятс.
По его словам, это по крайней мере свидетельствует о том, что создан коридор для нелегальной миграции.
"Также очевидно, что вся эта нелегальная миграция координируется преимущественно белорусскими службами. Конечно, они сотрудничают с контрабандистами, от которых получают определенные платежи в виде взяток, поэтому это сотрудничество белорусских чиновников и организованной преступности", – пояснил Пуятс.
Как известно, в июле Латвия закончила строительство забора на границе с Беларусью протяженностью почти 145 км. Кроме того, страна усилила контроль на границе за товарами из РФ и Беларуси.
В августе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет препятствовать попасть в ЕС заинтересованным в этом мигрантам, и дал понять, что это его ответ на санкции.