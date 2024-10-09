Уряд Литви виділив 13 млн євро на проєкти з відновлення в Україні

У середу уряд Литви схвалив пропозицію виділити 13 млн євро Литовському фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Передбачається, що ці додаткові кошти будуть використані для фінансування проєктів із відновлення в Україні.

"Литва рішуче продовжує надавати військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні, яка захищається від агресії. Від початку війни, у 2022 році, через Фонд співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги ми реалізуємо проєкти з відновлення в Україні у сфері освіти, енергетики та інших сферах.

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Своїм прикладом ми прагнемо спонукати інших міжнародних партнерів робити те саме, не чекаючи на закінчення війни, тим самим зміцнюючи надію і віру українців у безпечне і процвітаюче майбутнє", – сказала міністерка фінансів Гінтаре Скайсте.

За даними Мінфіну, до зазначеного фонду з бюджету країни на проєкти з відновлення в Україні вже виділено 24 млн євро.

Серед проєктів, реалізованих за кошти фонду, ремонт школи та будівництво дитячого садка в Бородянці, ремонт дитячого садочка "Рута" і встановлення протирадіаційного сховища в Ірпені.

Також нині реалізуються проєкти: підготовка типового технічного проєкту Школи майбутнього, програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні", підтримка Литвою європейської інтеграції України та інші проєкти. З початку російської війни Литва надала Україні загалом майже 1,5 млрд євро у вигляді військової, фінансової та гуманітарної підтримки.

Нещодавно повідомлялося, що Литва розглядає можливість передачі Україні 17 пожежних машин, які були затримані в Клайпеді минулого року через санкції і мали бути переправлені до Зімбабве.

Також раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що цього року його держава планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро.