Правительство Литвы выделило 13 млн евро на проекты по восстановлению в Украине

В среду правительство Литвы одобрило предложение выделить 13 млн евро Литовскому фонду сотрудничества с целью развития и гуманитарной помощи для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Предполагается, что эти дополнительные средства будут использованы для финансирования проектов по восстановлению в Украине.

"Литва решительно продолжает оказывать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, которая защищается от агрессии. С начала войны, в 2022 году, через Фонд сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи мы реализуем проекты по восстановлению в Украине в сфере образования, энергетики и других сферах.

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Своим примером мы стремимся побудить других международных партнеров делать то же самое, не дожидаясь окончания войны, тем самым укрепляя надежду и веру украинцев в безопасное и процветающее будущее", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.

По данным Минфина, в указанный фонд из бюджета страны на проекты по восстановлению в Украине уже выделено 24 млн евро.

Среди проектов, реализованных за средства фонда, ремонт школы и строительство детского сада в Бородянке, ремонт детского сада "Рута" и установка противорадиационного убежища в Ирпене.

Также сейчас реализуются проекты: подготовка типового технического проекта Школы будущего, программы "Реабилитация и реинтеграция раненых и пострадавших от войны в Украине", поддержка Литвой европейской интеграции Украины и другие проекты. С начала российской войны Литва предоставила Украине в целом почти 1,5 млрд евро в виде военной, финансовой и гуманитарной поддержки.

Недавно сообщалось, что Литва рассматривает возможность передачи Украине 17 пожарных машин, которые были задержаны в Клайпеде в прошлом году из-за санкций и должны были быть переправлены в Зимбабве.

Также ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что в этом году его государство планирует передать Украине помощь еще на 40-50 млн евро.