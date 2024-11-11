У Варшаві почалася традиційна хода до Дня незалежності

У столиці Польщі Варшаві почалася традиційна хода, яку організовують з нагоди Дня незалежності 11 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Цьогорічна демонстрація проходить під гаслом "Сила Великої Польщі – це ми".

Marcin Obara / PAP

Хода почалася із площі Дмовського о 14:00. Учасники з національною символікою прямують до мосту Понятовського і далі рушать стандартним маршрутом у бік Національного стадіону.

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Уздовж маршруту встановили металеві бар’єри, на місці присутні значні сили поліції, а також пожежники та інші служби.

У Варшаві в день події діє розпорядження про заборону володіння, перенесення і використання піротехніки. Також заборонено піднімати безпілотники.

Нагадаємо, влада Варшави дала дозвіл організаторам щорічного Маршу незалежності, присвяченого проголошенню незалежності Польщі 11 листопада – перед цим акцію не реєстрували через порушення під час подання заявки.

На минулорічну ходу прийшли десятки тисяч людей, вона пройшла відносно мирно. Одна група принесла з собою прапори ЄС та ЛГБТК+, які топтали, а один райдужний прапор був спалений. За результатами маршу затримали 56 осіб і вилучили понад тисячу піротехнічних засобів.