В Варшаве началось традиционное шествие ко Дню независимости

В столице Польши Варшаве началось традиционное шествие по случаю Дня независимости 11 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Нынешняя демонстрация проходит под лозунгом "Сила Великой Польши – это мы".

Marcin Obara / PAP

Шествие началось с площади Дмовского в 14:00. Участники с национальной символикой идут в направлении моста Понятовского и далее двинутся по стандартному маршруту в сторону Национального стадиона.

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Вдоль маршрута установили металлические барьеры, на месте присутствуют значительные силы полиции, а также пожарные и другие службы.

В Варшаве в день события действует распоряжение о запрете владения, переноса и использования пиротехники. Также запрещено поднимать беспилотники.

Напомним, власти Варшавы дали разрешение организаторам ежегодного Марша независимости, посвященного провозглашению независимости Польши 11 ноября – перед этим акцию не регистрировали из-за нарушений при подаче заявки.

На прошлогоднее шествие пришли десятки тысяч людей, оно прошло относительно мирно. Одна группа принесла с собой флаги ЕС и ЛГБТК+, которые топтали, а один радужный флаг был сожжен. По результатам марша задержали 56 человек и изъяли более тысячи пиротехнических средств.