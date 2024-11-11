Парламент Норвегії не підніматиме прапор Палестини на прохання ультралівих

Голова Стортингу – норвезького парламенту – Масуд Гарахані відхилив прохання ультралівої партії "Червоні" про підняття прапора Палестини біля будівлі у День солідарності ООН з палестинським народом 29 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

У листі до "Червоних" Гарахані пише, що положення Стортингу про прапори не дозволяють підняття прапорів у такий спосіб.

"Після ретельної оцінки навесні 2019 року президія (парламенту. – Ред.) вирішила не дозволяти підняття прапорів перед будівлею парламенту під час політичних урочистостей і заходів, яких відбувається чимало", – зазначив він.

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Депутат Стортингу від "Червоних" Бйорнар Мокснес назвав відмову "дріб'язковою та безпринципною", а також свідченням того, що керівництво парламенту "не до кінця розуміє серйозність ситуації для палестинців".

Мокснес вказав на те, що раніше Стортинг уже робив винятки для прапора України, який піднімали на першу та другу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Ситуація в Палестині виправдовує подібний виняток", – вважає він.

Норвегія, а також Іспанія та Ісландія офіційно визнали державність Палестини наприкінці травня.

У серпні Норвегія вирішила закрити своє дипломатичне представництво у Палестинській автономії у відповідь на рішення Ізраїлю позбавити дипломатичної акредитації норвезьких дипломатів, які живуть в Ізраїлі, а працюють у Рамаллі.