Парламент Норвегии не будет поднимать флаг Палестины по просьбе ультралевых

Председатель Стортинга – норвежского парламента – Масуд Гарахани отклонил просьбу ультралевой партии "Красные" о поднятии флага Палестины возле здания в День солидарности ООН с палестинским народом 29 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

В письме к "Красным" Гарахани пишет, что положения Стортинга о флагах не позволяют поднятие флагов таким образом.

"После тщательной оценки весной 2019 года президиум (парламента. – Ред.) решил не разрешать поднятие флагов перед зданием парламента во время политических торжеств и мероприятий, которых происходит немало", – отметил он.

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Депутат Стортинга от "Красных" Бьорнар Мокснес назвал отказ "мелочным и беспринципным", а также свидетельством того, что руководство парламента "не до конца понимает серьезность ситуации для палестинцев".

Мокснес указал на то, что ранее Стортинг уже делал исключения для флага Украины, который поднимали на первую и вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Ситуация в Палестине оправдывает подобное исключение", – считает он.

Норвегия, а также Испания и Исландия официально признали государственность Палестины в конце мая.

В августе Норвегия решила закрыть свое дипломатическое представительство в Палестинской автономии в ответ на решение Израиля лишить дипломатической аккредитации норвежских дипломатов, которые живут в Израиле, а работают в Рамалле.