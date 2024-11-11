У Німеччині розповіли, чому для навчань українських військових використовували музейні танки

Для навчань українських військових у Німеччині використовували у тому числі танки з музеїв, аби навчати тактиці мінно-вибухових пасток, яку використовують російські солдати на полі бою.

Про це агентству Reuters розповів німецький генерал-лейтенант Андреас Марлоу, командувач тренувальної місії ЄС для України, пише "Європейська правда".

Інструктори з 17 країн навчили близько 18 тисяч українських військовослужбовців у Німеччині керувати високотехнологічними танками і високоточними системами протиповітряної оборони, а також передали свої навички снайперам, інженерам, парамедикам.

Німецькі військові також викопали окопні системи за російськими стандартами і позичили музейні радянські танки, щоб втілити практичний досвід на деяких своїх полігонах.

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"Ці (музейні) системи використовуються російською стороною, і вони іноді встановлюють міни-пастки в покинутій техніці", – сказав генерал-лейтенант Андреас Марлоу, голова командування спеціальної підготовки ЄС під Берліном.

"Надання таких транспортних засобів на навчаннях полегшує демонстрацію того, де потрібно бути обережним, щоб не спровокувати вибух, якщо ви знайдете їх на полі бою і відкриєте дверцята", – додав він.

Командування навчань відмовилося повідомити, звідки були позичені танки і скільки з них було у використанні.

Командування є частиною військової місії ЄС, створеної у 2022 році для підготовки українських військ до боротьби з російськими окупантами. У п'ятницю місія була продовжена ще на два роки.

Продовження допомоги з навчанням українських військових – один з пунктів окремої безпекової угоди, яку Україна підписала з ЄС як союзом у червні 2024 року.

У серпні 2024 року міністри оборони країн ЄС вирішили, що не будуть переносити навчання українських військових на територію України, але робитимуть це якнайближче до її кордонів.