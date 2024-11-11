В Германии рассказали, почему для учений украинских военных использовали музейные танки

Для учений украинских военных в Германии использовали в том числе танки из музеев, чтобы обучать тактике минно-взрывных ловушек, которую используют российские солдаты на поле боя.

Об этом агентству Reuters рассказал немецкий генерал-лейтенант Андреас Марлоу, командующий тренировочной миссии ЕС для Украины, пишет "Европейская правда".

Инструкторы из 17 стран научили около 18 тысяч украинских военнослужащих в Германии управлять высокотехнологичными танками и высокоточными системами противовоздушной обороны, а также передали свои навыки снайперам, инженерам, парамедикам.

Немецкие военные также выкопали окопные системы по российским стандартам и одолжили музейные советские танки, чтобы воплотить практический опыт на некоторых своих полигонах.

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"Эти (музейные) системы используются российской стороной, и они иногда устанавливают мины-ловушки в заброшенной технике", – сказал генерал-лейтенант Андреас Марлоу, глава командования специальной подготовки ЕС под Берлином.

"Предоставление таких транспортных средств на учениях облегчает демонстрацию того, где нужно быть осторожным, чтобы не спровоцировать взрыв, если вы найдете их на поле боя и откроете дверцу", – добавил он.

Командование учений отказалось сообщить, откуда были одолжены танки и сколько из них было в использовании.

Командование является частью военной миссии ЕС, созданной в 2022 году для подготовки украинских войск к борьбе с российскими оккупантами. В пятницу миссия была продлена еще на два года.

Продолжение помощи с обучением украинских военных – один из пунктов отдельного соглашения по безопасности, которое Украина подписала с ЕС как союзом в июне 2024 года.

В августе 2024 года министры обороны стран ЕС решили, что не будут переносить обучение украинских военных на территорию Украины, но будут делать это как можно ближе к ее границам.