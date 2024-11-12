Як до влади у Литві потрапила "антисемітська" партія та які зміни це несе для України

Соціал-демократи, які стали переможцями парламентських виборів у Литві, наприкінці минулого тижня озвучили формат майбутньої коаліції. І ця заява стала шоком для багатьох литовців. І навіть викликала гостру критику в Конгресі США.

Несподівано для всіх запрошення до коаліції отримала партія "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса було позбавлено мандата та проти нього було відкрито справу за антисемітські висловлювання (він також відомий й антиукраїнськими заявами, про що раніше детально розповідала "ЄвроПравда").

У понеділок, 11 листопада, три партії офіційно підписали коаліційну угоду. І як наслідок, багато виборців, включаючи тих, хто голосував за соціал-демократів, почуваються відверто ошуканими.

Про те, що може стояти за таким рішенням і чи створить воно проблеми для Литви і України, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників. Далі – стислий її виклад.

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За результатами виборів соціал-демократи та демократи (партія "Союз демократів "В ім’я Литви") разом мають лише 66 мандатів, тоді як для парламентської більшості потрібно щонайменше 71.

Проте вибір партій для створення коаліції був дуже широким.

Рішення запрошувати "Зорю Німану" є "відповідальністю та рішенням наших колег-соціал-демократів", пояснив лідер демократів Саулюс Скверняліс.

Проте це рішення виглядає відверто дивно, оскільки напередодні виборів лідерка соціал-демократів Вілія Блінкявічюте пообіцяла, що її партія не працюватиме в коаліції з "Зорею Німану" через антисемітські заяви її лідера.

"Зобов’язання не створювати коаліцію із "Зорею Німану" давала Вілія Блінкявічюте. Як ви пам’ятаєте, я таких обіцянок не робив", – стверджує Гінтаутас Палуцкас, кандидат на посаду прем’єра від соціал-демократів.

Після другого туру, на якому соціал-демократи добилися сенсаційної перемоги, лідерка партії Вілія Блінкявічюте відмовилася від права очолити новий уряд – нібито за станом здоров’я. Так само вона відмовилася і від мандата у Сеймі. Щоправда, проблеми зі здоров’ям не заважатимуть їй продовжувати роботу депутатом Європарламенту та керувати партією.

І ця заміна вже сама по собі виглядала як обман виборців – вони ж голосували в тому числі й за призначення на посаду прем’єра Блінкявічюте.

А до того варто додати і досить специфічну репутацію майбутнього прем'єра.

Перш за все, те, що 2012 року Верховний суд Литви визнав Палуцкаса винним у зловживанні службовим становищем.

Ймовірно, такого токсичного партнера як партія "Зоря Німану" залучили до коаліції для отримання впевненої більшості (86 мандатів), що має гарантувати безпроблемне призначення самого Палуцкаса. Навіть якщо чимала частина фракції соціал-демократів проголосує проти.

Таку версію озвучує і президент Литви Гітанас Науседа. "Я думаю, що цей вибір (залучення "Зорі Німану" до коаліції. – Ред.) значною мірою зумовлений тим, що ми хочемо забезпечити таку більшість, яка б не залишала жодних сумнівів у тому, що пан Палуцкас буде затверджений прем’єр-міністром у Сеймі. Щоб не було неприємних сюрпризів", – пояснює він.

Разом із тим Науседа уточнює, що не бачить можливостей для роботи в новому уряді лідера "Зорі Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса, оскільки це може створити проблеми у справі здійснення "активної та ефективної" зовнішньої політики.

Та для призначення нового уряду коаліції доведеться витримати потужний тиск як зсередини країни, так і зовні.

Така гостра критика на самому старті нової коаліції посилює ризики того, що такий уряд не зможе пропрацювати довго.

Литовський політолог Мажвідас Ястрамскіс припускає, що коаліція у нинішньому форматі не здатна протриматися довше двох років. "Перші сигнали міжнародної спільноти показують, що ми припускаємося величезної помилки", – пише він у Facebook.

За соціал-демократів Литва може втратити лідерство у своїй підтримці Києва. І це явно не піде на користь Україні.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.