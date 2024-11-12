Как у власти в Литве оказалась "антисемитская" партия и какие изменения это несет для Украины

Социал-демократы, ставшие победителями парламентских выборов в Литве, в конце прошлой недели озвучили формат будущей коалиции. И это заявление стало шоком для многих литовцев. И даже вызвало острую критику в Конгрессе США.

Неожиданно для всех приглашение в коалицию получила партия "Заря Немана", лидер которой Ремигиюс Жемайтайтис был лишен мандата и против него было открыто дело за антисемитские высказывания (он также известен и антиукраинскими заявлениями, о чем ранее подробно рассказывала "ЕвроПравда").

В понедельник, 11 ноября, три партии официально подписали коалиционное соглашение. И как следствие, многие избиратели, включая тех, кто голосовал за социал-демократов, чувствуют себя откровенно обманутыми.

О том, что может стоять за таким решением и создаст ли оно проблемы для Литвы и Украины, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под резкую критику союзников. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

По результатам выборов социал-демократы и демократы (партия "Союз демократов „Во имя Литвы") вместе имеют лишь 66 мандатов, тогда как для парламентского большинства нужно не менее 71.

Однако выбор партий для создания коалиции был очень широким.

Решение приглашать "Зарю Немана" является "ответственностью и решением наших коллег-социал-демократов", пояснил лидер демократов Саулюс Сквернялис.

Однако это решение выглядит откровенно странно, поскольку накануне выборов лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте пообещала, что ее партия не будет работать в коалиции с "Зарей Немана" из-за антисемитских заявлений ее лидера.

"Обязательство не создавать коалицию с "Зарей Немана" давала Вилия Блинкявичюте. Как вы помните, я таких обещаний не давал", – утверждает Гинтаутас Палуцкас, кандидат на пост премьера от социал-демократов.

После второго тура, на котором социал-демократы добились сенсационной победы, лидер партии Вилия Блинкявичюте отказалась от права возглавить новое правительство – якобы по состоянию здоровья. Так же она отказалась и от мандата в Сейме. Правда, проблемы со здоровьем не будут мешать ей продолжать работу депутатом Европарламента и руководить партией.

И эта замена уже сама по себе выглядела как обман избирателей – они же голосовали в том числе и за назначение на должность премьера Блинкявичюте.

А к тому стоит добавить и довольно специфическую репутацию будущего премьера.

Прежде всего, то, что в 2012 году Верховный суд Литвы признал Палуцкаса виновным в злоупотреблении служебным положением.

Вероятно, такого токсичного партнера как партия "Заря Немана" привлекли в коалицию для получения уверенного большинства (86 мандатов), что должно гарантировать беспроблемное назначение самого Палуцкаса. Даже если немалая часть фракции социал-демократов проголосует против.

Такую версию озвучивает и президент Литвы Гитанас Науседа. "Я думаю, что этот выбор (привлечение "Зари Немана" к коалиции. – Ред.) в значительной степени обусловлен тем, что мы хотим обеспечить такое большинство, которое бы не оставляло никаких сомнений в том, что господин Палуцкас будет утвержден премьер-министром в Сейме. Чтобы не было неприятных сюрпризов", – объясняет он.

Вместе с тем Науседа уточняет, что не видит возможностей для работы в новом правительстве лидера "Зари Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса, поскольку это может создать проблемы в деле осуществления "активной и эффективной" внешней политики.

Но для назначения нового правительства коалиции придется выдержать мощное давление как изнутри страны, так и снаружи.

Такая острая критика на самом старте новой коалиции усиливает риски того, что такое правительство не сможет проработать долго.

Литовский политолог Мажвидас Ястрамскис предполагает, что коалиция в нынешнем формате не способна продержаться дольше двух лет. "Первые сигналы международного сообщества показывают, что мы допускаем огромную ошибку", – пишет он в Facebook.

При социал-демократах Литва может потерять лидерство в своей поддержке Киева. И это явно не пойдет на пользу Украине.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под резкую критику союзников.