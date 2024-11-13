У Словаччині сталася смертельна ДТП за участю автомобіля та автобуса

Неподалік від польського кордону у Словаччині у середу зранку, 13 листопада, автомобіль зіштовхнувся з автобусом, внаслідок чого загинула одна людина і є поранені.

Про це написало TV Noviny, передає "Європейська правда".

Аварія сталася у Парніці, неподалік польського кордону. Внаслідок цього одна людина загинула і троє отримали поранення.

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Після зіткнення з автомобілем автобус перекинувся, опинившись на боці в кюветі на узбіччі.

Фото: NV Noviny

Фото: NV Noviny

Працівник оперативного центру Служби швидкої медичної допомоги проінформував журналістів, що, прибувши на місце події, рятувальники надали невідкладну медичну допомогу трьом людям та доставили їх до лікарні.

"Попри швидке втручання рятувальників, лікар констатував смерть однієї людини. Людина отримала травми, несумісні з життям", – проінформував він.

10 жовтня у Польщі сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.

30 жовтня у Польщі внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули двоє людей, ще двоє – поранені.