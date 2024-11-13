В Словакии произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и автобуса

Неподалеку от польской границы в Словакии в среду утром, 13 ноября, автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего погиб один человек и есть раненые.

Об этом написало TV Noviny, передает "Европейская правда".

Авария произошла в Парнице, недалеко от польской границы. В результате один человек погиб и трое получили ранения.

Реклама:

После столкновения с автомобилем автобус перевернулся, оказавшись на боку в кювете на обочине.

Фото: NV Noviny

Фото: NV Noviny

Работник оперативного центра Службы скорой медицинской помощи проинформировал журналистов, что прибыв на место происшествия, спасатели оказали неотложную медицинскую помощь трем людям и доставили их в больницу.

"Несмотря на быстрое вмешательство спасателей, врач констатировал смерть одного человека. Человек получил травмы, несовместимые с жизнью", – проинформировал он.

10 октября в Польше произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Украины.

30 октября в Польше в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека, еще двое – ранены.