Украина получила от США более $1,3 млрд гранта

Украина получила от США грант в $1,35 млрд и эти средства направят на гуманитарные и социальные программы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Европейская правда".

В среду, 13 ноября, Шмыгаль сообщил о том, что Украина получила $1,35 млрд гранта от США.

"Направляем эти средства на приоритетные гуманитарные и социальные программы", – проинформировал он.

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Украинский премьер уточнил, что американское правительство направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США.

Премьер поблагодарил американских партнеров за эту поддержку, а также подчеркнул, что правительство продолжает работу с союзниками для мобилизации необходимых финансовых ресурсов в этом и следующем году.

В начале октября США через Агентство США по международному развитию (USAID) передали Украине партию материалов для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

Напомним, представитель Пентагона Пэт Райдер рассказал о том, что США передали Украине 83% обещанных боеприпасов, 67% обещанных средств ПВО и 60% огневых мощностей, с момента утверждения Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле 2024 года.