США ударили по складам с оружием хуситов в Йемене

Американские военные нанесли ряд авиаударов по складам оружия хуситов на территории Йемена в ответ на атаки террористов на коммерческие суда в Красном море.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает "Европейская правда".

Как рассказали американские военные, удары были нанесены в течение субботы и воскресенья – 9 и 10 ноября.

К операции были привлечены средства Военно-воздушных сил и Военно-морских сил США, в частности истребитель F-35C. Военные атаковали объекты, на которых хранится разнообразное современное вооружение, рассказали в CENTCOM.

В частности военные США обнародовали видео удара беспилотника MQ-9 Reaper по мобильной ракетной установке, размещенной на кузове грузовика. На кадрах видно, как человек, стоявший рядом с пусковой установкой, убегает после удара.

U.S. Central Command Strikes Houthi Facilities and Weapons Systems



U.S. Central Command (CENTCOM) forces executed a series of precise airstrikes on multiple Houthi weapons storage facilities situated within Houthi-controlled territories in Yemen, Nov. 9-10. These facilities… pic.twitter.com/nMkWTvegIr