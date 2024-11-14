США ударили по складам с оружием хуситов в Йемене

Американские военные нанесли ряд авиаударов по складам оружия хуситов на территории Йемена в ответ на атаки террористов на коммерческие суда в Красном море.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает "Европейская правда".

Как рассказали американские военные, удары были нанесены в течение субботы и воскресенья – 9 и 10 ноября.

К операции были привлечены средства Военно-воздушных сил и Военно-морских сил США, в частности истребитель F-35C. Военные атаковали объекты, на которых хранится разнообразное современное вооружение, рассказали в CENTCOM.

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В частности военные США обнародовали видео удара беспилотника MQ-9 Reaper по мобильной ракетной установке, размещенной на кузове грузовика. На кадрах видно, как человек, стоявший рядом с пусковой установкой, убегает после удара.

U.S. Central Command Strikes Houthi Facilities and Weapons Systems



U.S. Central Command (CENTCOM) forces executed a series of precise airstrikes on multiple Houthi weapons storage facilities situated within Houthi-controlled territories in Yemen, Nov. 9-10. These facilities… pic.twitter.com/nMkWTvegIr – U.S. Central Command (@CENTCOM) November 13, 2024

Военные акцентировали – целенаправленная операция была ответом на "неоднократные незаконные нападения хуситов на международное коммерческое судоходство", а также на американские, коалиционные и торговые суда в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.

"Это также имело целью ослабить угрозу хуситов для региональных партнеров", – отметили в CENTCOM.

Кроме того, как отметили военные США, американские эсминцы Stockdale и Spruance вместе с самолетами ВВС и ВМС США успешно уничтожили целый ряд пусковых установок хуситов во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив.

В частности, были успешно обнаружены и уничтожены восемь беспилотных авиационных комплексов одностороннего действия, пять противокорабельных баллистических ракет и четыре противокорабельные крылатые ракеты, которые хуситы нацеливали на торговые корабли и их экипажи.

Во время операции, из американского персонала и техники никто не пострадал и не был ранен, отметили в CENTCOM.

США и Великобритания неоднократно наносили удары по объектам хуситов в Йемене с начала года в ответ на их нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

Хуситы заявляют, что эти нападения якобы направлены против судов, связанных с Израилем, и имеют целью продемонстрировать солидарность с палестинцами во время войны в секторе Газа.

В результате этих нападений погибли четверо моряков, два корабля затонули.

В прошлом месяце в США заявляли, что намерены сохранять военное присутствие в регионе Красного моря, чтобы вместе с коалицией других стран обеспечивать защиту гражданских судов от атак поддерживаемых Ираном боевиков.