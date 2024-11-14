Глава МВС Франції пообіцяв, що футбольні вболівальники з Ізраїлю будуть у безпеці в Парижі

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо пообіцяв забезпечити безпеку ізраїльських футбольних уболівальників перед матчем між збірними двох країн, що проходитиме у Парижі.

Про це очільник французького МВС сказав в ефірі телеканалу BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, для охорони цього матчу вживатимуть "виняткових заходів".

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"Вони (ізраїльські вболівальники. – Ред.) будуть у безпеці. Я запрошую їх прийти на гру", – зазначив міністр.

Він також детально розповів про заходи безпеки на стадіоні та прилеглій до нього території.

"Магазини будуть зачинені з 15:45, і ми матимемо подвійний периметр безпеки: перший – для обшуків, другий – для того, щоб співробітники могли перевірити відповідність документів, що посвідчують особу, і квитків", – оголосив він.

14 листопада у Парижі відбудеться футбольний матч між збірними Франції та Ізраїлю, у зв'язку з чим планують залучити 4 тисячі поліцейських та 1,6 тисячі співробітників стадіону для забезпечення безпеки.

Нагадаємо, увечері 7 листопада в Амстердамі після матчу між місцевим "Аяксом" та ізраїльським клубом "Маккабі Тель-Авів" спалахнули заворушення, в ході яких пропалестинські активісти нападали на ізраїльських вболівальників.

У результаті п'ятеро постраждалих отримали настільки серйозні травми, що їх довелося доставити в лікарню. Крім того, від 20 до 30 ізраїльських вболівальників отримали легкі поранення.

Нідерландські політичні лідери засудили ці напади як антисемітські.