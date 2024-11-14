Глава МВД Франции пообещал, что футбольные болельщики из Израиля будут в безопасности в Париже

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо пообещал обеспечить безопасность израильских футбольных болельщиков перед матчем между сборными двух стран, который будет проходить в Париже.

Об этом глава французского МВД сказал в эфире телеканала BFMTV, сообщает "Европейская правда".

По его словам, для охраны матча будут принимать "исключительные меры".

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"Они (израильские болельщики. – Ред.) будут в безопасности. Я приглашаю их прийти на игру", – отметил министр.

Он также подробно рассказал о мерах безопасности на стадионе и прилегающей к нему территории.

"Магазины будут закрыты с 15:45, и мы будем иметь двойной периметр безопасности: первый – для обысков, второй – для того, чтобы сотрудники могли проверить соответствие документов, удостоверяющих личность, и билетов", – объявил он.

Как известно, 14 ноября в Париже состоится футбольный матч между сборными Франции и Израиля, в связи с чем планируют привлечь 4 тысячи полицейских и 1,6 тысячи сотрудников стадиона для обеспечения безопасности.

Напомним, вечером 7 ноября в Амстердаме после матча между местным "Аяксом" и израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" вспыхнули беспорядки, в ходе которых пропалестинские активисты нападали на израильских болельщиков.

В результате пятеро пострадавших получили настолько серьезные травмы, что их пришлось доставить в больницу для лечения. Кроме того, от 20 до 30 израильских болельщиков получили легкие ранения.

Нидерландские политические лидеры осудили эти нападения как антисемитские.