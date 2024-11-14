Норвегія знизила рівень національної загрози з високого до помірного

Служба безпеки Норвегії у четвер, 14 листопада, знизила оцінку національної загрози з високого рівня до помірного.

Про це повідомило NRK із посиланням на дані служби, передає "Європейська правда".

Як відомо, Норвегія 8 жовтня підвищила оцінку терористичної загрози до другого найвищого рівня за шкалою від одного до п’яти через зростання ризику нападів на єврейські та ізраїльські об'єкти.

"Пов'язані з Іраном суб'єкти, які націлені на єврейські та ізраїльські об'єкти в Європі, є новим і незрозумілим елементом в картині норвезької терористичної загрози", – заявили правоохоронці.

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Водночас служба безпеки заявила, що відтоді було зроблено достатньо роз'яснень щодо невизначеностей, які призвели до підвищення рівня загрози.

Зокрема, правоохоронці вважають, що "пов'язані з Іраном суб'єкти становлять меншу загрозу для єврейських та ізраїльських об'єктів у Норвегії".

Нагадаємо, 14 листопада стало відомо, що уряд Нідерландів виділить 4,5 млн євро на боротьбу з антисемітизмом після інциденту з нападом на вболівальників з Ізраїлю минулого тижня в Амстердамі.

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