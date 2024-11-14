Норвегия снизила уровень национальной угрозы с высокого до умеренного

Служба безопасности Норвегии в четверг, 14 ноября, снизила оценку национальной угрозы с высокого уровня до умеренного.

Об этом сообщило NRK со ссылкой на данные службы, передает "Европейская правда".

Как известно, Норвегия 8 октября повысила оценку террористической угрозы до второго самого высокого уровня по шкале от одного до пяти из-за роста риска нападений на еврейские и израильские объекты.

"Связанные с Ираном субъекты, которые нацелены на еврейские и израильские объекты в Европе, являются новым и непонятным элементом в картине норвежской террористической угрозы", – заявили правоохранители.

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В то же время служба безопасности заявила, что с тех пор было сделано достаточно разъяснений по поводу неопределенностей, которые привели к повышению уровня угрозы.

В частности, правоохранители считают, что "связанные с Ираном субъекты представляют меньшую угрозу для еврейских и израильских объектов в Норвегии".

Напомним, в ночь на 7 октября в столице Дании Копенгагене неподалеку от посольства Израиля прогремел взрыв.

14 ноября стало известно, что правительство Нидерландов выделит 4,5 млн евро на борьбу с антисемитизмом после инцидента с нападением на болельщиков из Израиля на прошлой неделе в Амстердаме.

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