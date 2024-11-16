Кулеба рассказал, как Шольц советовался с Зеленским по поводу звонка Путину

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц несколько месяцев назад советовался с президентом Владимиром Зеленским относительно уместности звонка главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

По словам экс-главы МИД, несколько месяцев назад Шольц спросил у Зеленского, будет ли уместным звонок Путину.

"Зеленский выступил против этой идеи, и Шольц воздержался", – рассказал он.

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Однако, как отметил Кулеба, после выборов в США Шольц, несмотря на предыдущие возражения Зеленского о целесообразности переговоров с Путиным, решил позвонить главе Кремля.

"Зеленский публично, но мягко раскритиковал его за это", – отметил он.

По мнению Кулебы, такое решение немецкого канцлера имеет несколько последствий, среди которых, в частности то, что Путин "вырвался из европейской изоляции, и Германия проложила ему путь, сразу после Венгрии".

"Путин продемонстрировал миру, что его стратегия работает – Запад в конце концов склонит голову под прикрытием призывов к нему прекратить войну, чего он не собирается делать", – считает он.

Кулеба обратил внимание и на то, что таким шагом Шольц ударил по репутации Германии среди украинцев.

Также экс-министр уверен, что такое решение немецкого канцлера не укрепит его имидж среди немецких избирателей.

В то же время бывший глава МИД признал, что может не знать "всех аргументов в пользу этого звонка", однако он "пытается понять, насколько он был оправдан".

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

Депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт считает, что Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы".

В то же время, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш выступил в защиту такого решения канцлера.