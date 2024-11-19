Туск оголосив про заморожування цін на електроенергію у Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про замороження цін на електроенергію для польських домогосподарств на наступні дев'ять місяців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Згідно з рішенням, механізм максимальної ціни на електроенергію на нинішньому рівні 500 злотих (5 тисяч грн) за МВт-год буде продовжено до 30 вересня 2025 року.

"У 2025 році електроенергія в польських домівках не подорожчає", – заявив прем'єр-міністр Дональд Туск.

Реклама:

"Ми заморожуємо ціни на енергоносії на дев'ять місяців, за цей час має відбутися зниження тарифів", – додав він.

За словами Туска, після дев'яти місяців у 2025 році у заморожуванні цін на енергоносії може відпасти необхідність. Але якщо потреба буде, уряд може це також розглянути.

Максимальна ціна передбачає охоплення лише побутових споживачів.

Нагадаємо, у травні у Польщі відбудуться президентські вибори, де "Громадянська коаліція" Туска сподівається на перемогу свого кандидата.

"Громадянська коаліція" проведе 22 листопада праймериз, де обере з-поміж двох кандидатів – мера Варшави Рафала Тшасковського та міністра закордонних справ Радослава Сікорського.

Наразі мер Варшави випереджає главу МЗС Польщі в опитуваннях.