Туск объявил о замораживании цен на электроэнергию в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о замораживании цен на электроэнергию для польских домохозяйств на следующие девять месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Согласно решению, механизм максимальной цены на электроэнергию на нынешнем уровне 500 злотых (5 тысяч грн) за МВт-ч будет продлен до 30 сентября 2025 года.

"В 2025 году электроэнергия в польских домах не подорожает", – заявил премьер-министр Дональд Туск.

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"Мы замораживаем цены на энергоносители на девять месяцев, за это время должно произойти снижение тарифов", – добавил он.

По словам Туска, после девяти месяцев в 2025 году в замораживании цен на энергоносители может отпасть необходимость. Но если потребность будет, правительство может это также рассмотреть.

Максимальная цена предусматривает охват только бытовых потребителей.

Напомним, в мае в Польше состоятся президентские выборы, где "Гражданская коалиция" Туска надеется на победу своего кандидата.

"Гражданская коалиция" проведет 22 ноября праймериз, где выберет из двух кандидатов – мэра Варшавы Рафала Тшасковского и министра иностранных дел Радослава Сикорского.

Сейчас мэр Варшавы опережает главу МИД Польши в опросах.