Шредер просит социал-демократов не "снимать" Шольца с выборов

Бывший канцлер и экс-лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Герхард Шредер предостерег свою партию от нанесения вреда канцлеру Олафу Шольцу из-за дебатов по партийному кандидату в канцлеры.

Об этом Шредер сказал в интервью Süddeutsche Zeitung, пишет "Европейская правда".

Шредер заявил, что "любые дебаты относительно действующего канцлера, которого невозможно заменить, вредят всем". "Партия не может демонтировать своего собственного канцлера", – сказал экс-канцлер Германии.

Он отметил, что Шольц "хорошо справляется с работой", и что с трехпартийной коалицией ему было работать даже труднее, чем самому Шредеру во время коалиции с "Зелеными" с 1998 по 2005 год.

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По словам Шредера, министр обороны Борис Писториус также очень хорошо справляется со своими обязанностями и, безусловно, подходит для должности канцлера.

Но, завил Шредер, следует учитывать последствия публичных дебатов относительно кандидатов. "От этого пострадают оба", – считает он.

Ранее СМИ сообщили, что руководство СДПГ проведет переговоры во вторник вечером по избирательной кампании и вопросу кандидата в канцлеры. Шольц в это время находится в Бразилии.

В ходе ожесточенных дебатов все больше партийцев выступают против того, чтобы Шольц вел партию на выборы в качестве кандидата в канцлеры.

Желаемым кандидатом многих социал-демократов является министр обороны Борис Писториус, и давление на Шольца с каждым днем кампании растет.

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