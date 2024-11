СМИ узнали новые детали о китайском судне, которое могло повредить два кабеля в Балтике

Китайское судно, оказавшееся в центре внимания следствия из-за повреждения кабелей связи на дне Балтийского моря, сейчас стоит в водах Дании рядом с судном датского флота; компания-владелец принадлежит двум гражданам Китая.

Судно Yi Peng 3 зафиксировали в районе, где произошло повреждение кабелей связи, примерно в то время, когда это произошло.

В настоящее время корабль стоит возле Зеландии, крупнейшего острова Дании. Рядом с ним находится судно военного флота Дании. Из данных ресурса MarineTraffic, на котором можно отслеживать движение кораблей, можно видеть, что в последние дни китайское судно сопровождали, рядом или на некотором расстоянии, по меньшей мере четыре судна датского флота, что не выглядит как случайное совпадение.

Только что Вооруженные силы Дании официально подтвердили присутствие судна флота возле Yi Peng 3, добавив, что пока не могут предоставить больше информации.

