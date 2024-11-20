СМИ узнали новые детали о китайском судне, которое могло повредить два кабеля в Балтике
Китайское судно, оказавшееся в центре внимания следствия из-за повреждения кабелей связи на дне Балтийского моря, сейчас стоит в водах Дании рядом с судном датского флота; компания-владелец принадлежит двум гражданам Китая.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.
Судно Yi Peng 3 зафиксировали в районе, где произошло повреждение кабелей связи, примерно в то время, когда это произошло.
В настоящее время корабль стоит возле Зеландии, крупнейшего острова Дании. Рядом с ним находится судно военного флота Дании. Из данных ресурса MarineTraffic, на котором можно отслеживать движение кораблей, можно видеть, что в последние дни китайское судно сопровождали, рядом или на некотором расстоянии, по меньшей мере четыре судна датского флота, что не выглядит как случайное совпадение.
Только что Вооруженные силы Дании официально подтвердили присутствие судна флота возле Yi Peng 3, добавив, что пока не могут предоставить больше информации.
Regarding the Chinese ship Yi Peng 3:– Forsvaret (@forsvaretdk) November 20, 2024
The Danish Defence can confirm that we are present in the area near the Chinese ship Yi Peng 3. The Danish Defence currently has no further comments. https://t.co/11s3yeR4PB
Корабль принадлежит компании Ningbo Yipeng Shipping Co. Ltd, зарегистрированной в одноименном китайском городе. В китайских реестрах указано, что компания принадлежит двум гражданам Китая. Yle попыталось взять комментарий у владельцев, но те не ответили на электронные письма и звонки. Публичной информации о них немного.
Yi Peng 3 построено в 2001 году в Южной Корее, а в собственности упомянутой китайской фирмы находится с 2016 года. Компании принадлежит еще два грузовых судна, Yi Peng and Yi Peng 5.
Напомним, Финляндия и Швеция решили создать совместную следственную команду для расследования инцидента с кабелями.
Министры обороны Финляндии и Германии считают, что речь идет о диверсии.
Напомним, осенью 2023 года в Финском заливе был поврежден подводный трубопровод из Финляндии в Эстонию и кабель оператора связи. Виновником проблемы считают китайское судно, которое могло порвать их якорем, волочившимся по дну. Расследование инцидента до сих пор продолжается.