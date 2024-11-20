В списке кандидатов в президенты польской оппозиции осталось два имени

Экс-министр образования Пшемыслав Чарнек или глава Института нацпамяти Кароль Навроцкий будет кандидатом от польской оппозиционной партии "Право и Справедливость" на президентских выборах в следующем году.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Окончательное решение по кандидату будет принято в среду во время заседания президиума партии.

"ПиС" должен официально представить своего кандидата в президенты в субботу, 23 ноября, в Кракове. Также в Кракове "ПиС" объявляла и кандидатуру Анджея Дуды перед президентскими выборами 2015 года.

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Еще несколько дней назад существовали предположения, что презентация кандидата от "ПиС" состоится 30 ноября. Но, учитывая ажиотаж в СМИ вокруг праймериз правящей "Гражданской коалиции", крупнейшая оппозиционная партия решила больше не ждать.

"Гражданская коалиция" проведет 22 ноября праймериз, где выберет из двух кандидатов – мэра Варшавы Рафала Тшасковского и министра иностранных дел Радослава Сикорского.

Сейчас мэр Варшавы опережает главу МИД Польши в опросах.