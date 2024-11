Розлючені фермери намагалися заблокувати доступ до порту Бордо у Франції

Група фермерів у четвер, 21 листопада, намагалася на знак протесту заблокувати роботу порту Бордо на південному заході Франції.

Про це агентству Reuters повідомив місцевий представник консервативної профспілки фермерів Coordination Rurale Хосе Перес, передає "Європейська правда".

Як розповів Перес, фермери на своїх тракторах заблокували всі під'їзні шляхи до порту.

"Ми залишимося тут, тому що досі не маємо відповідей (від уряду)", – заявив він.

Реклама:

🇫🇷 FRENCH FARMERS BLOCK PORT OF BORDEAUX OVER TRADE PROTESTS



Farmers in southwestern France staged a blockade at the Port of Bordeaux, demanding government action over unfair foreign competition and delayed support.



Using their tractors, they blocked all access roads to the… pic.twitter.com/4tjs6YRYRn