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Розлючені фермери намагалися заблокувати доступ до порту Бордо у Франції

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Новини — Четвер, 21 листопада 2024, 15:56 — Уляна Кричковська

Група фермерів у четвер, 21 листопада, намагалася на знак протесту заблокувати роботу порту Бордо на південному заході Франції.

Про це агентству Reuters повідомив місцевий представник консервативної профспілки фермерів Coordination Rurale Хосе Перес, передає "Європейська правда".

Як розповів Перес, фермери на своїх тракторах заблокували всі під'їзні шляхи до порту.

"Ми залишимося тут, тому що досі не маємо відповідей (від уряду)", – заявив він.

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Оператор порту не одразу відповів на запит про коментар журналістів.

Водночас представниця місцевої префектури, відповідальної за безпеку, заявила, що протести поки що не вплинули на роботу порту, додавши, що їй нічого не відомо про заплановане втручання поліції. 

"Наразі ми просто розмовляємо", – сказала вона.

Протести фермерів у Франції тривають з початку тижня й стосуються передусім угоди ЄС про вільну торгівлю з країнами Південної Америки (Меркосур). Фермери вважають, що угода вдарить по європейських виробниках, оскільки в Південній Америці нижча вартість продукції та менш вимогливі екологічні норми.

Минулого тижня проти запланованої угоди ЄС із Меркосур протестували у Брюсселі

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