Розлючені фермери намагалися заблокувати доступ до порту Бордо у Франції

Група фермерів у четвер, 21 листопада, намагалася на знак протесту заблокувати роботу порту Бордо на південному заході Франції.

Про це агентству Reuters повідомив місцевий представник консервативної профспілки фермерів Coordination Rurale Хосе Перес, передає "Європейська правда".

Як розповів Перес, фермери на своїх тракторах заблокували всі під'їзні шляхи до порту.

"Ми залишимося тут, тому що досі не маємо відповідей (від уряду)", – заявив він.

Реклама:

🇫🇷 FRENCH FARMERS BLOCK PORT OF BORDEAUX OVER TRADE PROTESTS



Farmers in southwestern France staged a blockade at the Port of Bordeaux, demanding government action over unfair foreign competition and delayed support.



Using their tractors, they blocked all access roads to the… pic.twitter.com/4tjs6YRYRn – Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 21, 2024

Contre le Mercosur, les agriculteurs bloquent le port de Bordeaux pic.twitter.com/ZIIdbMtyHL – BFMTV (@BFMTV) November 21, 2024

Оператор порту не одразу відповів на запит про коментар журналістів.

Водночас представниця місцевої префектури, відповідальної за безпеку, заявила, що протести поки що не вплинули на роботу порту, додавши, що їй нічого не відомо про заплановане втручання поліції.

"Наразі ми просто розмовляємо", – сказала вона.

Протести фермерів у Франції тривають з початку тижня й стосуються передусім угоди ЄС про вільну торгівлю з країнами Південної Америки (Меркосур). Фермери вважають, що угода вдарить по європейських виробниках, оскільки в Південній Америці нижча вартість продукції та менш вимогливі екологічні норми.

Минулого тижня проти запланованої угоди ЄС із Меркосур протестували у Брюсселі.