Разъяренные фермеры пытались заблокировать доступ к порту Бордо во Франции

Группа протестующих фермеров в четверг, 21 ноября, пыталась заблокировать работу порта Бордо на юго-западе Франции.

Об этом агентству Reuters сообщил местный представитель консервативного профсоюза фермеров Coordination Rurale Хосе Перес, передает "Европейская правда".

Как рассказал Перес, фермеры на своих тракторах заблокировали все подъездные пути к порту.

"Мы останемся здесь, потому что до сих пор не получили ответов (от правительства)", – заявил он.

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🇫🇷 FRENCH FARMERS BLOCK PORT OF BORDEAUX OVER TRADE PROTESTS



Farmers in southwestern France staged a blockade at the Port of Bordeaux, demanding government action over unfair foreign competition and delayed support.



Using their tractors, they blocked all access roads to the… pic.twitter.com/4tjs6YRYRn – Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 21, 2024

Contre le Mercosur, les agriculteurs bloquent le port de Bordeaux pic.twitter.com/ZIIdbMtyHL – BFMTV (@BFMTV) November 21, 2024

Оператор порта не сразу ответил на запрос о комментарии журналистов.

В то же время представительница местной префектуры, ответственной за безопасность, заявила, что протесты пока не повлияли на работу порта, добавив, что ей ничего не известно о запланированном вмешательстве полиции.

"Сейчас мы просто разговариваем", – сказала она.

Протесты фермеров во Франции продолжаются с начала недели и касаются прежде всего соглашения ЕС о свободной торговле со странами Южной Америки (Меркосур). Фермеры считают, что соглашение ударит по европейским производителям, поскольку в Южной Америке ниже стоимость продукции и менее требовательные экологические нормы.

На прошлой неделе против запланированного соглашения ЕС с Меркосур протестовали в Брюсселе.