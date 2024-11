Разъяренные фермеры пытались заблокировать доступ к порту Бордо во Франции

Группа протестующих фермеров в четверг, 21 ноября, пыталась заблокировать работу порта Бордо на юго-западе Франции.

Об этом агентству Reuters сообщил местный представитель консервативного профсоюза фермеров Coordination Rurale Хосе Перес, передает "Европейская правда".

Как рассказал Перес, фермеры на своих тракторах заблокировали все подъездные пути к порту.

"Мы останемся здесь, потому что до сих пор не получили ответов (от правительства)", – заявил он.

