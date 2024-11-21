Разъяренные фермеры пытались заблокировать доступ к порту Бордо во Франции
Новости — Четверг, 21 ноября 2024, 15:56 —
Группа протестующих фермеров в четверг, 21 ноября, пыталась заблокировать работу порта Бордо на юго-западе Франции.
Об этом агентству Reuters сообщил местный представитель консервативного профсоюза фермеров Coordination Rurale Хосе Перес, передает "Европейская правда".
Как рассказал Перес, фермеры на своих тракторах заблокировали все подъездные пути к порту.
"Мы останемся здесь, потому что до сих пор не получили ответов (от правительства)", – заявил он.
🇫🇷 FRENCH FARMERS BLOCK PORT OF BORDEAUX OVER TRADE PROTESTS– Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 21, 2024
Farmers in southwestern France staged a blockade at the Port of Bordeaux, demanding government action over unfair foreign competition and delayed support.
Using their tractors, they blocked all access roads to the… pic.twitter.com/4tjs6YRYRn
Contre le Mercosur, les agriculteurs bloquent le port de Bordeaux pic.twitter.com/ZIIdbMtyHL– BFMTV (@BFMTV) November 21, 2024
Оператор порта не сразу ответил на запрос о комментарии журналистов.
В то же время представительница местной префектуры, ответственной за безопасность, заявила, что протесты пока не повлияли на работу порта, добавив, что ей ничего не известно о запланированном вмешательстве полиции.
"Сейчас мы просто разговариваем", – сказала она.
Протесты фермеров во Франции продолжаются с начала недели и касаются прежде всего соглашения ЕС о свободной торговле со странами Южной Америки (Меркосур). Фермеры считают, что соглашение ударит по европейским производителям, поскольку в Южной Америке ниже стоимость продукции и менее требовательные экологические нормы.
На прошлой неделе против запланированного соглашения ЕС с Меркосур протестовали в Брюсселе.