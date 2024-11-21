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Разъяренные фермеры пытались заблокировать доступ к порту Бордо во Франции

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Новости — Четверг, 21 ноября 2024, 15:56 — Уляна Кричковская

Группа протестующих фермеров в четверг, 21 ноября, пыталась заблокировать работу порта Бордо на юго-западе Франции.

Об этом агентству Reuters сообщил местный представитель консервативного профсоюза фермеров Coordination Rurale Хосе Перес, передает "Европейская правда".

Как рассказал Перес, фермеры на своих тракторах заблокировали все подъездные пути к порту.

"Мы останемся здесь, потому что до сих пор не получили ответов (от правительства)", – заявил он.

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Оператор порта не сразу ответил на запрос о комментарии журналистов.

В то же время представительница местной префектуры, ответственной за безопасность, заявила, что протесты пока не повлияли на работу порта, добавив, что ей ничего не известно о запланированном вмешательстве полиции.

"Сейчас мы просто разговариваем", – сказала она.

Протесты фермеров во Франции продолжаются с начала недели и касаются прежде всего соглашения ЕС о свободной торговле со странами Южной Америки (Меркосур). Фермеры считают, что соглашение ударит по европейским производителям, поскольку в Южной Америке ниже стоимость продукции и менее требовательные экологические нормы.

На прошлой неделе против запланированного соглашения ЕС с Меркосур протестовали в Брюсселе.

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