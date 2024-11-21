Ордер МКС на арешт Нетаньягу: Ізраїль скасував візит глави МЗС Нідерландів

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп, який публічно підтримав ордер Міжнародного кримінального суду на арешт ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу, не здійснить запланований візит до Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Нідерландське МЗС повідомило, що поїздка Вельдкампа до Ізраїлю мала відбутись наступного понеділка, 25 листопада, але була досягнута взаємна домовленість про те, що її не буде через "обставини, що склалися".

Про те, що мається на увазі під цими обставинами, міністерство не уточнює, але зазначає, що очільник відомства все ще має намір здійснити візит.

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Тим часом ізраїльські ЗМІ раніше повідомили, що скасували візит Вельдкампа через реакцію Нідерландів на ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єра Нетаньяху.

Раніше в четвер стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.

США заявили, що "принципово відкидають" рішення МКС.