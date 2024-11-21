Ордер МУС на арест Нетаньяху: Израиль отменил визит главы МИД Нидерландов

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, который публично поддержал ордер Международного уголовного суда на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху, не осуществит запланированный визит в Израиль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Нидерландский МИД сообщил, что поездка Вельдкампа в Израиль должна была состояться в следующий понедельник, 25 ноября, но была достигнута взаимная договоренность о том, что ее не будет из-за "сложившихся обстоятельств".

О том, что имеется в виду под этими обстоятельствами, министерство не уточняет, но отмечает, что глава ведомства все еще намерен осуществить визит.

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Между тем израильские СМИ ранее сообщили, что отменили визит Вельдкампа из-за реакции Нидерландов на ордер Международного уголовного суда на арест премьера Нетаньяху.

Ранее в четверг стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ордера Международного уголовного суда на арест топ-чиновников Израиля являются "обязательными к исполнению" для стран ЕС.

США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.