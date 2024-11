Боррель осудил удар в Ливане, в результате которого пострадали итальянские миротворцы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил удар, в результате которого накануне получили ранения четверо итальянских военных на базе миротворческих сил миссии ООН (UNIFIL) на юге Ливана.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Боррель "решительно осудил" новое нападение на миссию UNIFIL в Ливане, в результате которого четверо итальянских солдат были ранены.

Он заявил, что это произошло в результате запуска двух ракет Хезболлой.

"Нападения на UNIFIL являются серьезным и неприемлемым нарушением международного права и должны быть прекращены", – добавил он.

Это сообщение Борреля прокомментировал и новоизбранный американский президент Дональд Трамп.

"Остановите войны. Мир – это все, чего мы хотим!", – написал он.

