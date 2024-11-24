Меркель считает Brexit "позором и унижением" ЕС

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель написала в своих мемуарах, что считает "унижением и позором" ЕС выход Британии из Евросоюза.

Об этом говорится в публикации The Guardian, которая приводит выдержки из мемуаров, пишет "Европейская правда".

В 700-страничной книге, которая выйдет во вторник, около пяти страниц посвящено Brexit и роли Меркель в переговорах с экс-главой правительства Великобритании Дэвидом Кэмероном накануне референдума. Тогда бывший канцлер пыталась помочь Кэмерону удержать Британию в ЕС.

Меркель также пишет о дальнейшем соглашении о выходе Британии, заключение которого растянулось на несколько лет, и вспоминает о том, насколько разочарованной она чувствовала себя из-за результата референдума о Brexit.

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"Для меня результат казался унижением, позором для нас, других членов Европейского Союза – Соединенное Королевство оставляло нас в затруднительном положении. Это изменило вид Европейского Союза в глазах мира; мы были ослаблены", – пишет Меркель.

Она говорит, что "всюду, где возможно, пыталась помочь Дэвиду Кэмерону", несмотря на то, что рисковала вызвать гнев других лидеров ЕС, которые дистанцировались от него.

"Моя поддержка его сделала меня аутсайдером среди других моих коллег... Влияние еврокризиса все еще сказывалось, к тому же меня неоднократно обвиняли в скупости", – пишет Меркель.

Brexit, отмечает она, "продемонстрировал в хрестоматийном стиле последствия, которые могут возникнуть, когда просчеты допущены с самого начала".

Напомним, в своих мемуарах Меркель объяснила свои действия по торможению намерений Украины вступить в НАТО.

Также она описала трудности во время общения с Дональдом Трампом и назвала его человеком, который очарован авторитарными лидерами, в том числе и Путиным.