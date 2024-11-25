Глава МЗС Італії: Ми не будемо відправляти своїх солдатів в Україну

Італія не відправлятиме своїх солдатів воювати в Україну, заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні.

Про це він сказав на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в понеділок, його слова наводить агентство ANSA, пише "Європейська правда".

Таяні сказав, що Італія не відправить "жодного солдата воювати в Україну".

"Ми допомагаємо Києву політично, фінансово і військово, надсилаючи допомогу, але ми не будемо посилати солдатів воювати в Україну", – запевнив очільник МЗС Італії.

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"Ми повинні уникати ескалації, Росія бере на себе серйозну відповідальність, залучаючи до війни північнокорейських солдатів і вербуючи хуситів та іранських маріонеток", – додав також Таяні.

Раніше видання Le Monde з посиланням на джерела повідомило, що у Європі на тлі можливого відсторонення США з приходом Дональда Трампа відновилися дискусії про відправлення західних військ і приватних оборонних компаній на українську землю.

Президент Володимир Зеленський вважає, що залучення військових КНДР у російсько-українську війну не стане приводом для європейських країн направити свої війська в Україну.