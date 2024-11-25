Глава МИД Италии: Мы не будем отправлять своих солдат в Украину

Италия не будет отправлять своих солдат воевать в Украину, заявил министр иностранных дел Антонио Таяни.

Об этом он сказал на встрече министров иностранных дел стран G7 в понедельник, его слова приводит агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

Таяни сказал, что Италия не отправит "ни одного солдата воевать в Украину".

"Мы помогаем Киеву политически, финансово и военно, отправляя помощь, но мы не будем посылать солдат воевать в Украину", – заверил глава МИД Италии.

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"Мы должны избегать эскалации, Россия берет на себя серьезную ответственность, привлекая к войне северокорейских солдат и вербуя хуситов и иранских марионеток", – добавил также Таяни.

Ранее издание Le Monde со ссылкой на источники сообщило, что в Европе на фоне возможного отстранения США с приходом Дональда Трампа возобновились дискуссии об отправке западных войск и частных оборонных компаний на украинскую землю.

Президент Владимир Зеленский считает, что привлечение военных КНДР в российско-украинскую войну не станет поводом для европейских стран направить свои войска в Украину.